Эксклюзив 26 апреля 2024, 03:04 «Европе надоело содержать беженцев». Украинцы оказались вне закона в Евросоюзе Блогер «Голос Мордора»: идею лишить украинцев паспортов подсказала Европа РИА «Новости»

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Отказ военнобязанным украинцам в консульских услугах за рубежом оказался подозрительно выгоден для Европы. Он позволит европейским странам под благовидным предлогом избавиться от значительного числа украинских беженцев. Об этом рассказал в колонке для Telegram-канала 360.ru автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — его прямая речь.

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Все-таки я не могу поверить, что до идеи с консульскими услугами и паспортами хуторяне дошли сами. Не там таких умов. Украсть что-нибудь — тут без проблем, а создать какую-то хитрую схему — это точно не хутор. Тут не обошлось без подсказки европейцев и всяких англосаксов.

Потому что они ребята цивилизованные, они все всегда делают по закону. Даже преступления: если есть закон, то это уже и не преступление вовсе, а вполне себе благообразное легальное деяние.

РИА «Новости»

По закону существовало морское пиратств. Работорговля и грабежи колоний тоже были абсолютно законны. Да и всякие геноциды, которыми время от времени баловались цивилизованные господа, тоже были совершенно законны.

По закону в Индии морили голодом местное население, по закону отрубали руки детям в Конго, если они не собирали норму каучука. Да и бесконечные очереди в газовые камеры в немецких концлагерях тоже были обоснованы законом.

Европе очень хочется избавиться от приличного числа украинских беженцев. Во-первых, они нужны как пушечное мясо на фронте против России, а во-вторых, их просто устали кормить и содержать. Накладно все это. Но без закона депортировать этих ребят на Украину никак нельзя. Тем более, что сами приняли и обогрели. А что тогда делать?

А тут все просто — надо, чтобы они оказались вне закона. И так как в самой Европе не могут сейчас изобрести какой-то такой закон, так как это будет совсем уже ниже дна, надо, чтобы сама Украина изменила статус этих людей. И Украина это сделала.

И теперь огромное число украинских беженцев можно будет без всяких угрызений того места, где когда-то была совесть, за ушко и на улицу. Абсолютно законно. Закон суров, но он закон, как когда-то говорили протоевропейцы.

Вот в Польше уже заявили, что охотно помогут Украине с набором пушечного мяса. На очереди и другие страны.

РИА «Новости»

Но тут самое интересное то, как будут чувствовать себя те украинцы, которые почему-то подумали, что уже схватили свою светлую европейскую мечту за одно место. Потому что кружевные трусики у них теперь будут цвета хаки, и поносить их придется очень недолго. До прилета ближайшей ФАБ.