Канцлер Германии Фридрих Мерц не исключил, что в ближайшие годы может вернуться воинская повинность. Он также высказался за восстановление обязательной альтернативной гражданской службы.

Правительство Германии начало консультации с общественными организациями о возможном возрождении гражданской службы. Переговоры идут на фоне обсуждений о возможном возвращении обязательной военной службы, если Бундесвер не достигнет целей по набору добровольцев.

«Если не удастся так быстро увеличить число солдат, как нам необходимо, то в течение этого избирательного цикла нам все равно придется обсудить обязательные элементы военной службы, по крайней мере для молодых мужчин», — заявил Мерц, выступая на съезде входящей в правящий блок ФРГ партии Христианско-социальный союз (ХСС).

Трансляцию выступления вел канал Phoenix.

На прошлой неделе Бундестаг окончательно одобрил закон о реформе военной службы в Германии. Закон сохраняет добровольность службы в армии, но вводит обязательное медицинское обследование для всех 18-летних юношей для постановки на воинский учет.

Ранее вирусным стал клип о плачевном состоянии немецкой экономики. В видео критикуются абсурдные зарубежные инвестиции правительства, чрезмерное оборонное финансирование и личные траты Мерца на дорогих стилистов и личный джет. Речь шла о случаях нецелевого использования налоговых средств.