Клип о тяжелом положении немецкой экономики стремительно набирает популярность в интернете, сообщило издание Exxpress . В видео высмеиваются абсурдные зарубежные инвестиции правительства, бессмысленное оборонное финансирование и личные расходы Мерца на дорогих стилистов и личный джет.

Речь идет о случаях нецелевого использования налоговых средств, например, на строительство велосипедных дорожек в Перу или тепловых насосов на Вануату, в то время как немецкая экономика стагнирует.

Германия символически представлена в виде тонущего «Титаника». В припеве поется: «Мы сжигаем миллиарды, им плевать на деньги — до следующих выборов. Мы сжигаем миллиарды, никто этого не просил — но наши деньги пропали».

Под видео немецкого профессора Штефана Хомбурга появляются многочисленные комментарии. Пользователи пишут, что ролик прекрасный и в нем есть все — можно только похвалить. Многие соглашаются, что все обнаженное в видео — «абсолютно верно».

Немецкий Центр исследований экономики Европы (ZEW) прогнозировал, что в 2025 году рост ВВП страны будет почти нулевым. Эксперты ожидают увеличение валового внутреннего продукта всего на 0,2% за весь год. Аналогичные выводы сделали аналитики Института экономических исследований (Ifo).