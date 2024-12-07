Лавров назвал причину выхода военных кораблей России с базы в Сирии

Военные учения в акватории Средиземного моря стали причиной выхода кораблей Военно-морского флота России с базы Тартус в Сирии. Как сообщило РИА «Новости» , с таким заявлением выступил министр иностранных дел Сергей Лавров на сессии Дохийского форума.

Главу внешнеполитического ведомства России попросили прокомментировать сообщения западных СМИ о том, что Россия вывела военные корабли с базы в Сирии после атаки террористов на правительственные войска. Иностранные журналисты в качестве доказательств привели фотографии со спутников.

«Идут военные учения в Средиземноморье. Может быть, ваши спутниковые снимки приняли это за что-то другое», — ответил Лавров.

В ходе выступления на Дохийском форуме министр иностранных дел России заявил, что встречался со своими коллегами из Ирана и Турции, которые также участвуют в астанинском формате по урегулированию сирийского конфликта.

Он подчеркнул, что по итогам встречи они призвали к прекращению боевых действий в арабской республике и подтвердили уважение суверенитета и территориальной целостности страны.

Лавров добавил, что считает недопустимым использовать боевиков террористических организаций в политических играх, и подчеркнул, что российские военные продолжат оказывать помощь правительственным войскам для ликвидации радикальных группировок.