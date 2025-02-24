Канада ввела санкции против Познера и войск РХБЗ ВС РФ

Власти Канады внесли в санкционные списки 33 физических лица и 44 юридических лица в России. В них попали журналист Владимир Познер, российские войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) и фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Список опубликовали на сайте канадского правительства.

Кроме того, под рестрикции попали президент федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, Воздушно-космические силы России, Международный детский центр «Артек», а также 109 судов, приписываемых к так называемому «теневому флоту» РФ.

До этого ограничения ужесточили Евросоюз и Великобритания. В Кремле уже назвали предсказуемым введение ЕС новых рестрикций, отметив их незаконность и потребовав отмены.

Ранее британские власти добавили 107 новых позиций в санкционный список против РФ. Под ограничения попали, в частности, сенатор Владимир Булавин и заместитель главы МЧС Денис Попов.