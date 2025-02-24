Британия добавила больше 100 новых позиций в список антироссийских санкций

Великобритания добавила 107 новых позиций в список антироссийских санкций. Об этом сообщил МИД королевства.

Под ограничения подпали многие компании и бизнесмены, а также сенатор Владимир Булавин, замглавы МЧС Денис Попов и зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев.

Санкции коснулись также нескольких северокорейских генералов и министра обороны Гван Чхоля, замкомандующего ВВС Белоруссии Анатолия Булавко, компаний, поставляющих в Россию электронику, и киргизского «Керемет банка».

В декабре премьер Великобритании Кир Стармер призвал страны «Большой семерки» усилить экономическое давление на Россию с помощью санкций и больше помогать Украине. Целью он назвал «максимизировать тяготы» российских властей.