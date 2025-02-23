Великобритания подготовила самый большой пакет санкций против России

Великобритания подготовила самый большой с начала конфликта на Украине пакет антироссийских санкций. Об этом объявят в понедельник, сообщил глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми, его слова передало Agence France-Presse .

«В понедельник я объявлю о самом крупном пакете санкций против России с ранних дней конфликта (на Украине — прим. ред.)», — говорится в заявлении.

В декабре 2024 года Евросоюз принял 15-й пакет ограничительных мер против России. В пакет вошли 84 физических и юридических лица, в том числе из Китая и Северной Кореи. В ЕС в очередной раз заявили, что эти рестрикции призваны «ослабить российскую военную машину».

Тогда же премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал G7 усилить экономическое давление на Россию.