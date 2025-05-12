Каллас выдвинула ультиматум в ответ на предложение Путина о переговорах

Каллас: чтобы вести переговоры нужно сначала прекратить огонь

Глава евродипломатии Кая Каллас ответила на предложение президента России Владимира Путина о переговорах с Украиной ультимативным заявлением. Об этом сообщил телеканал France 24 .

«Если перкращения огня не будет, то и переговоров под огнем не может быть», — заявила Каллас.

Ранее Путин предложил украинской стороне провести 15 мая переговоры в Стамбуле. Российский лидер заявил, что стороны могут достичь соглашения о прекращении огня. Он подчеркнул необходимость реального перемирия как первого шага к долгосрочному миру.

Позже Путин отметил, что некоторые страны пытаются говорить с Россией языком ультиматумов, даже в дни празднования 80-летия Победы.

При этом глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро выразил мнение, что Путину следует согласиться на встречу с Владимиром Зеленским в Стамбуле.