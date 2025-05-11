Путин указал на попытки разговаривать с Россией языком ультиматумов

Некоторые страны пытаются разговаривать с Россией языком ультиматумов, даже в дни празднования 80-летия Победы. Об этом в ходе заявления для журналистов сообщил Владимир Путин.

«До сих пор пытаются, прямо в эти дни мы видим, разговаривать с нами, по сути, с помощью ультиматумов и в хамской манере», — сказал он.

Путин добавил, что Россия предлагает Украине прямые переговоры 15 мая в Стамбуле. Он не исключил, что в ходе них странам удастся выйти на новое прекращение огня, которое станет первым шагом к устойчивому и долгосрочному миру. Глава государства указал на очень серьезный настрой в обсуждении возможных переговоров по урегулированию конфликта.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что российская сторона открыта к попыткам урегулировать конфликт, но давить на нее бесполезно.