Каллас выступила с дерзким требованием к Путину

Каллас: РФ должна прекратить огонь для начала мирных переговоров по Украине

Россия должна прекратить огонь, чтобы начались мирные переговоры по Украине, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в интервью Der Spiegel. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Он (президент России Владимир Путин — ред.) должен остановить конфликт. Россия должна прекратить бомбардировки <… >. Она должна согласиться на безоговорочное прекращение огня», — отметила Каллас.

Также она сочла необходимым, чтобы Европа была представлена на переговорах, поскольку у нее есть право настаивать на уступках от России.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в интересах Каи Каллас — не быть переговорщиком с Россией.