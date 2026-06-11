Дмитриев: своей работой Каллас умудрилась вызвать раздражение у всех

Главе европейской дипломатии Кае Каллас удалось вызвать раздражение у всех. Об этом написал в соцсети X спецпредставитель президента России, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Так он отреагировал на материал газеты Financial Times, в котором говорится, что Франция, Германия и другие страны ЕС рассматривают вариант, при котором главе евродипломатии урежут полномочия, поскольку недовольны работой Каллас в этой должности.

Ранее она потребовала от России немедленного и безоговорочного прекращения огня на Украине, чтобы перейти к урегулированию конфликта, и ограничения численности войск. Кроме того, она хочет, чтобы Евросоюз присутствовал на будущих переговорах.

В ответ на это министр иностранных дел Сергей Лавров назвал требования Каллас идиотскими.