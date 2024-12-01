Каллас поддержала протесты в Тбилиси

В свой первый день на посту главы европейской дипломатии Кая Каллас выразила поддержку участникам антиправительственных демонстраций, которые проходят в Тбилиси. В соцсети Х она написала, что осуждает действия грузинских властей на протестах.

«Мы поддерживаем грузинский народ и его выбор в пользу европейского будущего. Мы осуждаем насилие в отношении протестующих и сожалеем о сигналах правящей партии не продолжать путь Грузии в ЕС. <…> Это будет иметь прямые последствия со стороны ЕС», — отметила она.

В Грузии прошли акции протеста оппозиции. Поводом для них стало заявление премьер-министра Ираклия Кобахидзе о приостановке до 2028 года рассмотрения вопроса о начале переговоров о членстве страны в Европейском союзе.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что власти страны не рассматривают возможность проведения повторных парламентских выборов. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предположил, что события в Грузии развиваются по украинскому сценарию и движутся в темную бездну. Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков также отметил, что грузинское руководство прекрасно знает, чем могут закончиться массовые протесты в стране.