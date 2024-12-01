Катится в темную бездну. Медведев дал прогноз о будущем Грузии

События в Грузии развиваются по украинскому сценарию. Такое заявление сделал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале .

«Соседи быстро движутся по украинскому пути в темную бездну. Обычно такое заканчивается очень плохо», — написал Медведев.

По его мнению, существует множество факторов, которые могут привести Грузию к новым гражданским конфликтам. Зампред Совбеза отметил, что возможна революция: на улицах можно увидеть людей, которые громко кричат, крушат и поджигают все вокруг, но есть и те, кто отмалчивается.

В четверг в Грузии прошли очередные акции протеста оппозиции. Поводом для них стало заявление премьер-министра Ираклия Кобахидзе о приостановке до 2028 года рассмотрения вопроса о начале переговоров о членстве страны в Евросоюзе.

Премьер-министр республики Кобахидзе заявил, что грузинские власти не рассматривают вопрос проведения повторных парламентских выборов. Грузинский президент Саломе Зурабишвили отказалась уйти с должности, несмотря на истечение срока мандата.