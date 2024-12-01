Пушков рассказал о преподанном Украиной полезном уроке для всего мира

Сенатор Пушков: власти Грузии будут стремиться не допустить украинский сценарий

Грузинское руководство прекрасно знает, чем могут закончиться массовые протесты в стране. Ярким примером таких последствий стал госпереворот на Украине в 2014 году, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в своем Telegram-канале .

По его словам, власти Грузии осознают опасность, поэтому стремятся не допустить украинского сценария в Тбилиси.

«Украина со своим Майданом преподала урок всему миру: Майдан — путь к насилию, госперевороту и катастрофе», — подчеркнул сенатор.

Ранее грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе рассказал, что радикалы пытаются повторить в республике сценарий украинского Майдана, но руководство страны не допустит такого поворота событий. Он добавил, что Грузия является независимым государством с сильными институтами.

Премьер также выразил благодарность правоохранителям, которые предотвратили 29 ноября нападение на конституционный строй.