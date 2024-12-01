Грузия не будет проводить повторные парламентские выборы

Премьер Грузии Кобахидзе: повторных парламентских выборов не будет

Фото: РИА «Новости»

Грузинские власти не рассматривают вопрос проведения повторных парламентских выборов. Об этом на брифинге заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе, сообщил телеканал Rustavi 2.

«Нет, конечно. О чем речь», — ответил премьер на вопрос о возможности назначения повторных выборов.

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