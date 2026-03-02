Экс-посол Сибал: слова Каллас о смерти, а не убийстве Хаменеи являются уловкой

Глава евродипломатии Кая Каллас специально назвала ликвидацию верховного лидера Ирана Али Хаменеи смертью, а не убийством, так как одобрила действия США. Об этом заявила бывший первый замглавы МИД Индии, экс-посол в России Канвал Сибал в соцсети X .

Он ответил на пост Каллас о том, что смерть Хаменеи стала переломным моментом в истории Ирана. Произошедшее в Тегеране, по ее словам, открыло путь к обновленной республике.

«Целенаправленное политическое убийство стало своего рода „смертью“ Хаменеи, как будто он умер естественной смертью. Это политическая махинация», — заявил дипломат.

Сибал не согласился с утверждением Каллас о том, что теперь иранцы получат большую свободу в построении своего будущего. Глава евродипломатии, по его мнению, одобрила убийство и тот факт, что его целью была смена режима.

Каллас решила сосредоточиться на ответе Ирана другим странам, а не их агрессии по отношению к себе. Сибал обвинил чиновницу в перекладывании ответственности за деэскалацию и политической недобросовестности.

Ранен Армия обороны Израиля заявила о ликвидации всего высшего руководства Ирана, включая Хаменеи. На его резиденцию сбросили десятки управляемых бомб, помимо самого правителя погибли члены его семьи. Временным преемником покойного лидера назначен член Совета стражей Конституции Аятолла Алиреза Арафи.