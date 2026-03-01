На дворец Хаменеи сбросили десятки бомб

Израильские военные сбросили на резиденцию Али Хаменеи 30 управляемых бомб. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal .

В здании в тот момент проходили переговоры высокопоставленных чиновников с участием аятоллы, он скончался. Погибшими также объявили четырех членов семьи Хаменеи, среди которых внук, дочь, зять и невестка.

В воскресенье тысячи жителей Ирана вышли на траурные митинги по всей стране, в Исламской Республике объявили 40-дневный траур.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что государственную резиденцию Хаменеи разрушили после того, как Тель-Авив объявил ее своей целью. Президент США Дональд Трамп называл аятоллу одним из самых злых людей в истории.