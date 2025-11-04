Каллас допустила присоединение Украины и еще трех стран к ЕС к 2030 году

Новые страны, в том числе Украина и Молдавия, могут вступить в Европейский союз к 2030 году. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас на брифинге в Брюсселе. Цитату привело РИА «Новости».

«Мы считаем реалистичной целью для Албании, Молдавии, Украины и Черногории присоединение к ЕС к 2030 году», — сказала она.

По мнению политика, для Украины возможное вступление в Евросоюз может стать гарантией безопасности.

В сентябре президент США Дональд Трамп заявил, что Украина сможет вернуть все утраченные территории при поддержке Евросоюза и НАТО и продвинется еще дальше. После этого премьер-министр Польши Дональд Туск отметил, что таким образом американский лидер переложил на плечи стран ЕС всю поддержку Украины.