Туск обвинил Трампа в перекладывании ответственности за Украину на ЕС

Американский президент Дональд Трамп пытается переложить ответственность за урегулирование украинского кризиса на Европу. Об этом написал премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети X .

По его словам, в заявлениях главы США о возможности Киева вернуть свои территории при поддержке Евросоюза содержится посыл о меньшем участии самих Соединенных Штатов в решении конфликта.

«За этим удивительным оптимизмом скрывается объявление о меньшем участии США и перекладывании ответственности за окончание войны на Европу. Лучше правда, чем иллюзии», — написал польский премьер.

Свое мнение он выразил через два дня после высказываний Трампа.

Ранее бывший депутат Рады Олег Царев назвал троллингом слова Трампа о старых границах Украины. По его мнению, американский лидер сознательно провоцирует главу киевского режима Владимира Зеленского и ЕС.