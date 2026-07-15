Как минимум 30 мирных граждан Ирана погибли из-за ударов США

В результате авиаударов США по южным регионам Ирана погибли не менее 30 мирных жителей. Об этом заявила представитель правительства Исламской Республики Фатеме Мохаджерани в соцсети Х.

«В ходе атак в последние дни на юге страны погибли более 30 мирных граждан. Выражаем глубокие соболезнования семьям погибших и чтим память жертв», — заявила она.

Ранее Америка возобновила атаки по территории Исламской Республики. Президент США Дональд Трамп заявил, что удары по Ирану продолжатся до его личного распоряжения.

Как сообщило Центральное командование американских вооруженных сил, позиция США стала ответом на действия Ирана против коммерческих судов в Ормузском проливе.

Иранские военные после атак США нанесли удары по американским военным базам в ряде стран Ближнего Востока.