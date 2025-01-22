Кая Каллас рассказала, как относится к России

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас попросила не называть себя «ястребом России». Об этом сообщило агентство Reuters .

«Люди говорят, что я „ястреб России“. Я думаю, что я просто реалистично к ней отношусь», — заявила дипломат на ежегодной конференции Европейского оборонного агентства (EDA).

Ранее Каллас призвала страны — союзницы Украины найти способы снижения предельных цен на российскую нефть. По ее мнению, Россия столкнулась с проблемами из-за «истощения национального фонда», потому что стала получать меньше доходов от торговли газом и нефтью.

В конце 2024 года Каллас призвала ЕС направить замороженные российские активы на поддержку украинской армии, чтобы Украина усилила свою позицию в будущих переговорах.

При этом не все поддерживают позицию Каллас по поводу России. Например, профессор Туомас Малинен из Хельсинкского университета обвинил ее в раздувании мнимой российской угрозы. Также специалист назвал заявления политика необоснованными.