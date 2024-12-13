Профессор Туомас Малинен из Хельсинкского университета выступил с резкой критикой в адрес главы евродипломатии Каи Каллас. На своей странице в социальной сети Х он обвинил ее в намеренном раздувании мнимой российской угрозы, подчеркнув необоснованность подобных заявлений.

Каллас говорила о важности консолидации европейских стран для противодействия так называемым гибридным угрозам со стороны России. Она также подчеркнула необходимость продолжения поддержки Украины и уделила внимание обострению ситуации в Сирии. Эти заявления прозвучали на фоне анонсированной встречи министров иностранных дел стран ЕС.

Малинен же выразил недовольство словами Каллас, назвав их примером ошибочной политики.

«Все, что не так с этой мерзавкой, в одном твите. Выдуманная угроза (без доказательств), поддержка проигранного конфликта, которая может привести только к огромным человеческим жертвам, и прямая поддержка [сирийских] террористов, захвативших страну», — указал финский профессор.

Ранее стало известно, что Каллас, новый лидер европейской дипломатии, продолжит антироссийский курс.