Евросоюз предложил новый способ лишить Россию доходов

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас призвала страны — союзницы Украины работать над снижением предельных цен на российскую нефть. Об этом она заявила в интервью агентству Bloomberg .

По мнению Каллас, Россия уже столкнулась с трудностями из-за «истощения национального фонда», так как получает меньшие доходы от продажи нефти и газа, и подобные меры могут ослабить финансовое положение страны.

«Я действительно настаиваю на снижении этого показателя, потому что это имеет очевидный эффект», — сказала она.

В конце прошлого года Кая Каллас выступила с заявлением о том, что ЕС необходимо направить замороженные активы России на военную поддержку Украины для усиления ее позиций в будущих переговорах.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в декабре сообщал, что страна уже получила миллиард долларов от США за счет замороженных российских активов. Это был первый транш. Общий ожидаемый доход составит более 20 миллиардов долларов.