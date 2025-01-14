Евросоюз предложил новый способ лишить Россию доходов

Фото: РИА «Новости»

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас призвала страны — союзницы Украины работать над снижением предельных цен на российскую нефть. Об этом она заявила в интервью агентству Bloomberg.

По мнению Каллас, Россия уже столкнулась с трудностями из-за «истощения национального фонда», так как получает меньшие доходы от продажи нефти и газа, и подобные меры могут ослабить финансовое положение страны.

«Я действительно настаиваю на снижении этого показателя, потому что это имеет очевидный эффект», — сказала она.

В конце прошлого года Кая Каллас выступила с заявлением о том, что ЕС необходимо направить замороженные активы России на военную поддержку Украины для усиления ее позиций в будущих переговорах.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в декабре сообщал, что страна уже получила миллиард долларов от США за счет замороженных российских активов. Это был первый транш. Общий ожидаемый доход составит более 20 миллиардов долларов.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте