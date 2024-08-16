Против издевавшихся над пенсионером из Суджи боевиков ВСУ завели два дела

СК возбудил дела против боевиков ВСУ, глумившихся над пенсионером из Суджи

Главное военное следственное управление СК возбудило два уголовных дела против боевиков ВСУ, издевавшихся над пенсионером из Суджи. Об этом сообщил РИА «Новости» источник в ведомстве.

Украинских националистов обвинили в реабилитации нацизма, а также, поскольку высмеянный ими мужчина уже несколько дней не выходит на связь, в убийстве.

Два украинских боевика сняли видео, на котором, изображая немецкий акцент и надев эсэсовские каски, выкрикивали гадости в адрес жителю Суджи. Личность одного из них уже удалось установить.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий пообещал выплатить пять миллионов рублей вознаграждения за поимку «бандеровских недобитков».

Дочь пенсионера рассказала, как он оказался на пути боевиков ВСУ, и выразила надежду, что отца удастся найти живым.