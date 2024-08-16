Сегодня 18:54 Ставший жертвой издевательств ВСУ пенсионер исчез под Курском. Что о нем известно Под Курском продолжают искать ставшего жертвой издевательств ВСУ пенсионера 0 0 0 Фото: Z Ветераны России on-line / Telegram Спецоперация

Владимир Зеленский

Украина

Атака ВСУ на Курскую область

В Курской области ищут пенсионера, над которым издевались два боевика ВСУ, обзывая его «русской свиньей». В Сети появлялись предположения о том, что пожилого мужчину могли убить, но пока эти данные не подтверждены. В последний раз на связь он выходил 10 дней назад.

«Иди пей водка!» Видео с издевательствами над пенсионером появилось в Сети несколько дней назад. На нем два украинских военных, переодетых в форму солдат-нацистов, оскорбляют потерявшегося мужчину. Оба при этом имитируют немецкий акцент.

«Эй, русский Иван! Как жизнь, русский Иван? Иди пей водка!» — кричал один из них.

Фото: Z Ветераны России on-line / Telegram

По информации Telegram-канала Mash, этот ролик сняли 11 августа. Пенсионера, к которому пристали боевики ВСУ, зовут Александр Г. Ему 74 года. Так вышло, что мужчина искал российских военных, но заблудился. Что с ним стало после встречи с вэсэушниками — неизвестно. Александр пропал без бести. При этом тот, кто опубликовал видео с издевательствами в Сети, написал, что пенсионера якобы застрелили после окончания записи. «Не переживайте, русиш швайне не дошел до своей водки», — добавил автор сообщения.

Почему пенсионер оказался на окраине Суджи Дочь Александра ранее рассказала журналистам, что перевезла отца в свою квартиру в Суджу из села Гоголевка 6 августа после начала обстрелов ВСУ. После этого отправилась вместе с детьми искать жилье в более безопасном месте, а на следующий день ее уже не пустили в город из-за ухудшения обстановки.

Тогда она начала обзванивать всех знакомых, предположив, отец ее может ждать. Почему он покинул дом, женщина не понимает. Видео с издевательствами потрясло дочь пострадавшего, но она все равно не теряет надежды, что сможет найти отца.

Фото: Z Ветераны России on-line / Telegram

«Я знаю, что он живой. И мы его найдем все равно», — сказала она в беседе с Daily Storm. К поискам пенсионера подключили волонтеров и представителей местных властей. Об этом 16 августа рассказал в беседе с ТАСС глава Суджанского района Александр Богачев. «Информации [о местонахождении Александра Г.] пока нет, не можем его найти. Обзваниваем [людей] — никто не слышал, где он. В поисках участвуем мы и волонтеры. Видео было снято в Заолешенке, это пригород Суджи», — уточнил чиновник. Помимо этого, по информации Shot, в поисковой операции задействовали аэроразведку. Источник канала подчеркнул, что информация о том, что Александра могли застрелить, пока не подтверждается.

Реакция ООН на видео с курским пенсионером Офис генсека ООН выступил против «всех символов нацизма». С такой размытой формулировкой выступил заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак. «Мы выступаем против всех символов нацизма и расовой ненависти», — сказал он в комментарии РИА «Новости».

Политик Олег Царев после этого заметил, что дальше этих слов никакой реакции, вероятно, не последует.

Фото: РИА «Новости»

«Представьте, что чувствовал наш русский старик, встретившись с украинскими наци. Он понимал, что его убьют. Но не потерял лица», — указал он. В беседе с 360.ru Царев подчеркнул, что считает произошедшее ужасным и отвратительным. «Они ведь этого деда убили, его же нет, он пропал. Потом, наверное, найдут тело. Они же написали, что он к своей бутылке водке на дойдет. И родственники его не могут найти», — добавил политик. Автор Telegram-канала Zergulio Сергей Колясников также не обошел вниманием реакцию офиса генсека ООН. «Тут не символы. Тут нацисты», — констатировал блогер.

За издевавшихся над пенсионером пообещали 5 миллионов По неподтвержденным данным, одного из вэсэушников, оскорблявших пожилого мужчину, зовут Василий Д. Ему 38 лет. Родом он из Ивано-Франковской области. Личность второго пока неизвестна. Награду за поимку обоих на пять миллионов рублей пообещал глава ЛДПР Леонид Слуцкий, отметив, что такая нечисть затаилась по подвалам еще с военных времен, но российские бойцы сделают все, что «загнать их обратно». «За поимку бандеровских недобитков, глумившихся над пожилым мужчиной — жителем Курской области и изображавших из себя нацистов, объявляю награду в пять миллионов рублей», — подчеркнул он в своем Telegram-канале. Также Слуцкий предупредил, что Россия не потерпит нацистов на своей земле с их так называемыми гуманитарными планами (речь идет о недавнем заявлении вице-премьера Украины о планах Киева создать «зону безопасности» в Курской области). «Многим сомневающимся пора открыть глаза. <… > Все те, кто говорил о „надуманном“ нацизме на Украине, сейчас должны захлебнуться от собственной глупости», — заключил депутат.