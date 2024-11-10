Южная Корея пригрозила Северной ответом на попытку ядерной атаки

Юн Сок Ель: альянс Южной Кореи и США ударит по КНДР при попытке ядерной атаки

Президент Республики Корея Юн Сок Ель предупредил руководство КНДР, что альянс его страны и США нанесет ответный удар, если северокорейские власти попытаются осуществить ядерную атаку. Об этом заявил в интервью американскому журналу Newsweek .

«Я считаю, что с их стороны было бы неразумно решиться на ядерную атаку против Республики Корея», — заявил он.

Юн Сок Ель добавил, что Южная Корея обладает передовыми возможностями и для защиты, и для нападения.

До этого глава Пентагона Ллойд Остин заверил своего южнокорейского коллегу Ким Ен Хена в готовности США защищать Южную Корею всеми видами вооружений.

В конце октября Пхеньян запустил новую баллистическую ракету, полет которой продлился один час 26 минут.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о стратегическом партнерстве с КНДР, в котором также содержится положение об оказании военной и иной помощи в случае вооруженного нападения на одну из участниц соглашения со стороны другого государства.