США объявили о намерении защищать Южную Корею ядерным оружием

США намерены защищать Южную Корею всеми видами вооружений, включая ядерное оружие, заявил глава Пентагона Ллойд Остин. В ходе пресс-конференции он рассказал, что уже заверил в этом своего южнокорейского коллегу Ким Ен Хена. Трансляцию выступления провел YouTube-канал Минобороны Штатов.

«Соединенные Штаты в полной мере привержены обороне Южной Кореи и наше расширенное обещание сдержанности остается неизменным. Оно подтверждается полным набором американских конвенциональных средств ракетной обороны, ядерными и продвинутыми неядерными вооружениями», — подчеркнул Ллойд Остин.

По его словам, США будут регулярно проводить военные учения с Южной Кореей.

Ранее применением ядерного оружия пригрозил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Он заявил, что нажмет на красную кнопку в случае американской или южнокорейской агрессии.