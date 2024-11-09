Путин ратифицировал договор о стратегическом партнерстве с КНДР

Путин подписал закон о ратификации договора о партнерстве между РФ и КНДР

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о стратегическом партнерстве с Северной Кореей. Документ выложили на сайте официального опубликования правовых актов.

«Ратифицировать Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой, подписанный в городе Пхеньяне 19 июня 2024 года», — сказано в законе.

Этот документ заменит базовый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между обеими странами, заключенный 9 февраля 2000 года. Новое соглашение вступит в силу после того, как стороны обменяются ратификационными грамотами. Он будет бессрочным.

В преамбуле договора отметили, что он отвечает интересам народов РФ и КНДР, а также «вносит вклад в обеспечение мира, региональной и глобальной безопасности и стабильности».

Четвертая статья документа предусматривает оказание военной и иной помощи, если одна из его сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны другого государства или нескольких стран.

Ранее член комитета по разведке Южной Кореи Ви Сон Лак заявил, что Москва расплатится с Пхеньяном за поставки вооружений и военных космическими технологиями для запуска спутников, продовольствием и дополнительным финансированием.