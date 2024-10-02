Японский аэропорт отменил все рейсы из-за взрыва

NHK: из аэропорта Миядзаки эвакуировали людей после взрыва на рулежной дорожке

Аэропорт Миядзаки в Японии отменил все рейсы из-за взрыва на одной из рулежных дорожек на летном поле. Об этом сообщил телеканал NHK .

На место прибыли расчеты пожарных. В результате ЧП повреждения получило асфальтовое покрытие дорожки. По данным канала, пассажиров и сотрудников эвакуировали из аэропорта.

По информации Nikkei, взлетно-посадочную полосу закрыли. Из-за взрыва на асфальте образовалась дыра площадью примерно в семь квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее несколько взрывов прозвучало у посольства Израиля в Дании. Полиция Копенгагена организовала предварительное расследование.

Из-за закрытия воздушного пространства Ирана после удара по Израилю в российских аэропортах отменили рейсы в ОАЭ. Несколько летящих на израильскую территорию самолетов развернули в воздухе и посадили на запасных воздушных гаванях в Египте. Росавиация рекомендовала авиаперевозчикам на фоне нестабильной ситуации на Ближнем Востоке воздержаться от полетов в Иран и Израиль.