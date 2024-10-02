«Победа» и «Уральские авиалинии» задерживают рейсы из-за удара Ирана по Израилю

Еще две российские авиакомпании — «Победа» и «Уральские авиалинии» — из-за рекомендации Росавиации отменили или перенесли рейсы, которые совершались над воздушным пространством Ирана. Об этом сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в своем Telegram-канале .

Об отмене рейсов в Дубай 2 октября также сообщили компании «S7, Red Wings и „Россия“. Росавиация рекомендовала воздержаться от полетов из аэропортов Израиля, Ирана и Ирака, а также в воздушном пространстве этих стран.

В связи с этими рекомендациями «Победа» задержала шесть рейсов между Москвой и ОАЭ, а у «Уральских авиалиний» задерживаются четыре вылета между ОАЭ Екатеринбургом и Москвой.

S7 Airlines перенесла рейс из Новосибирска в Дубай. Red Wings из-за закрытия воздушного пространства над Ираном направила следующий в Тель-Авив борт на запасной аэродром Шарм-эш-Шейх. Изменения в расписании также коснулись следующего в Дубай рейса «Аэрофлота»

«Пассажиры перебронированы на ближайший рейс SU520/521 за 2 октября, который будет выполнен на дальнемагистральном самолете большей вместимости и в обход воздушного пространства Ирана в целях обеспечения безопасности полета», — отметили в пресс-службе компании.

Иран 2 октября атаковал Израиль гиперзвуковыми ракетами Fattah. По данным КСИР, порядка 90% снарядов достигли целей.