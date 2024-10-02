Два взрыва прогремели у посольства Израиля в Копенгагене

Reuters: полиция Дании начала расследование из-за взрывов у посольства Израиля

Два взрыва произошли у израильского посольства в Копенгагене. Об этом сообщило агентство Reuters .

Информации о пострадавших не поступало. Полиция Дании организовала предварительное расследование на месте происшествия.

На прошлой неделе Израиль начал военную операцию «Стрелы севера» против ливанского движения «Хезболла». ЦАХАЛ нанес массированные удары по объектам формирования. В результате одной из атак удалось ликвидировать генерального секретаря «Хезболлы» Хасана Насраллу.

В ответ на уничтожение командиров ливанского движения Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана ударил по израильским объектам. Около 90% ракет достигли своих целей. Для атаки Иран впервые использовал гиперзвуковые ракеты Fattah.

Американские корабли не смогли защитить Израиль. Даже передовым судам ВМС США не удалось перехватить иранские ракеты.