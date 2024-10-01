Росавиация рекомендовала авиакомпаниям воздержаться от полетов в Иран и Израиль

Гражданским воздушным судам российских авиакомпаний рекомендовали воздержаться от полетов в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака. Такое объявление Росавиация разместила в своем Telegram-канале .

«В связи с угрозой безопасности полетов гражданских воздушных судов в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям воздержаться от полетов в/из аэропортов этих государств и в их воздушном пространстве до особого распоряжения», — указали в заявлении.

Иранские военные выпустили по территории Израиля около 500 ракет, сообщили израильские СМИ. Системы ПВО не справляются с массированным ударом, власти уже зафиксировали несколько попаданий в крупных городах, включая Тель-Авив, Набатим, Хоре, Беэр-Шев и Ришон-ле-Цион.