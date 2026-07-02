Японские СМИ назвали Владивосток возможной целью для ракетных ударов

Новости о размещении дальнобойного оружия японские СМИ сопроводили рассуждениями о возможных ударах по Владивостоку. Об этом заявил исполняющий обязанности представителя МИД России во Владивостоке Евгений Волосастов в интервью РИА «Новости» .

По словам дипломата, такие формулировки появлялись неоднократно. Волосастов отметил, что пока трудно понять: это было намеренное нагнетание напряженности или они следовали единому шаблону, полученному заранее.

«Практически любая публикация в японской прессе о постановке на дежурство новых дальнобойных крылатых ракет или появлении на местных авиабазах американских бомбардировщиков сопровождается комментарием, что теперь для ударов стали доступны „китайский Пекин, северокорейский Пхеньян и российский Владивосток“», — сказал он.

Он подчеркнул, что Москва не могла оставить подобную риторику без внимания.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала недружественным шагом сотрудничество Японии и Украины в сфере БПЛА.