Захарова назвала враждебным шагом сотрудничество Японии и Украины по БПЛА

Сотрудничество Японии с Украиной по беспилотникам — это враждебный шаг, угрожающий интересам национальной безопасности России. Об этом заявила журналистам официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Очевидно, что такие решения не способствуют скорейшему урегулированию ситуации вокруг Украины, а лишь затягивают боевые действия», — добавила она.

Кроме того, по ее словам, такие действия негативно влияют на двусторонние отношения России и Японии, и без того в последние годы деградировавшие по вине японской стороны. При этом такие производства на Украине становятся для России законными военными целями.

Ранее Захарова пообещала Японии жесткие ответные меры в случае поставок оружия для украинской армии.