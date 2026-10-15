Яйца на Украине в сентябре подорожали на 43,6%

Стоимость яиц на Украине в сентября поднялась на 43,6% по сравнению с августом. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные украинской государственной службы статистики.

По информации службы, инфляция в стране в сентябре достигла 2,1%, а годовой рост цен составил 10%. Самое большое подорожание зафиксировали на рынке яиц. Они выросли в цене на 43,6% в сентябре этого года.

Кроме того, существенно поднялись цены на сахар — за месяц стоимость этого продукта увеличилась на 8,3%. Молоко в сентябре подорожало на 2,9%.

В справке украинского госстата также сопоставили сентябрьские цены 2026-го с показателями сентября 2025-го. Выяснилось, что за год на Украине больше всего подорожала рыба — ее цена увеличилась на 23%. Стоимость подсолнечного масла выросла на 21,4%, хлеба — на 19,9%.

Ранее всемирный банк спрогнозировал минимальный рост экономики Украины за последние четыре года.