Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, избранный после гибели отца, не сможет жить в мире. Об этом президент США Дональд Трамп сказал в интервью Fox News.

«Я не считаю, что он сможет жить в мире», — подчеркнул глава Белого дома, добавив, что недоволен самим фактом избрания сына погибшего аятоллы.

Совет экспертов Ирана подтвердил назначение Моджтабы Хаменеи в ночь на 9 марта, в тот же день днем прошла его инаугурация.

Трамп уже выражал свое недовольство по этому поводу. Американский лидер заявил, что любой претендент на роль верховного лидера Ирана долго не протянет, если его кандидатуру не одобрят США.

Его поддержал министр обороны Израиля Исраэль Кац. Он пообещал убить любого верховного лидера Ирана, кто бы это ни был.

В результате ударов США и Израиля 28 февраля погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявили 40-дневный траур.