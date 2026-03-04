Кац пообещал убить любого верховного лидера Ирана
Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что убьет любого, кто станет верховным лидером Ирана после смерти Али Хаменеи. Об этом он написал на странице в соцсети X.
«Любой лидер, назначенный иранским террористическим режимом, чтобы продолжать следовать плану уничтожения Израиля, угрожать Соединенным Штатам, свободному миру и странам в регионе и подавлять иранский народ, станет безоговорочной целью для ликвидации», — указал министр.
Кац подчеркнул, что имя и местоположение этого человека не имеют значения.
Он подчеркнул, что вместе с премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал Армии обороны Израиля быть готовыми и действовать решительно для выполнения миссии, которая является важной частью целей операции.
Хаменеи погиб в результате израильского удара. Его похоронят в Мешхеде, где он родился. Совет аятолл избрал Моджтабу Хаменеи, сына Али Хаменеи, на пост верховного лидера Ирана.
Ранее президент США Дональд Трамп предупредил о худшем сценарии конфликта с Ираном: новая власть может оказаться не лучше прежней. Он подчеркнул значительный ущерб, нанесенный Ирану, и добавил, что именно он подтолкнул Израиль к ударам.