«Я был охвачен благоговением». Стивена Уиткоффа впечатлил Московский Кремль
Уиткофф восхитился Московским Кремлем и назвал его впечатляющим
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф назвал Кремль впечатляющим и признался, что его охватило благоговение перед встречей с Владимиром Путиным. Своими впечатлениями он поделился в эфире радио WABC.
«Я прибыл в Кремль. Это впечатляющее место. И я был немного охвачен благоговением, в том смысле, что я здесь от имени правительства США, пытаясь получить мирную сделку», — сказал Уиткофф.
Он также отметил, что был поражен важностью происходящего.
По словам специального посланника, Путин готов «перезагрузить» отношения между Россией и США. Уиткофф отметил, что встречался с российским лидером четыре раза, и каждая беседа длилась не менее трех часов.
Переговоры Путина и Уиткоффа состоялись 25 апреля. В них также принимали участие глава РФПИ Кирилл Дмитриев и помощник президента Юрий Ушаков. Путин категорически отклонил инициативу спецпосланника президента США о прекращении огня по текущей линии соприкосновения.
Как после отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, работа по поиску урегулирования конфликта на Украине продолжается, но пока рано говорить о каких-то условиях.