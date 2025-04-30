«Я был охвачен благоговением». Стивена Уиткоффа впечатлил Московский Кремль

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф назвал Кремль впечатляющим и признался, что его охватило благоговение перед встречей с Владимиром Путиным. Своими впечатлениями он поделился в эфире радио WABC .

«Я прибыл в Кремль. Это впечатляющее место. И я был немного охвачен благоговением, в том смысле, что я здесь от имени правительства США, пытаясь получить мирную сделку», — сказал Уиткофф.

Он также отметил, что был поражен важностью происходящего.

По словам специального посланника, Путин готов «перезагрузить» отношения между Россией и США. Уиткофф отметил, что встречался с российским лидером четыре раза, и каждая беседа длилась не менее трех часов.

Переговоры Путина и Уиткоффа состоялись 25 апреля. В них также принимали участие глава РФПИ Кирилл Дмитриев и помощник президента Юрий Ушаков. Путин категорически отклонил инициативу спецпосланника президента США о прекращении огня по текущей линии соприкосновения.

Как после отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, работа по поиску урегулирования конфликта на Украине продолжается, но пока рано говорить о каких-то условиях.