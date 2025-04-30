Путин отверг условия Уиткоффа для прекращения огня на Украине

Президент России Владимир Путин категорически отклонил инициативу спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа о прекращении огня по текущей линии соприкосновения. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Как стало известно агентству, американский дипломат во время переговоров настаивал на закрепления позиций российских войск. Однако российский лидер четко дал понять, что ВС России не намерены останавливаться на достигнутых рубежах и планируют установить полный контроль над всеми территориями новых субъектов страны.

Аналитики издания отметили, что переговорный процесс по украинскому урегулированию фактически зашел в тупик. По их мнению, единственным возможным выходом из сложившейся ситуации мог бы стать прямой контакт между Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом. Однако перспективы такой встречи пока остаются неясными.

Ранее Трамп в интервью журналисту Гленну Беку заявил, что общение Путиным проходит легче, чем с главой Украины Владимиром Зеленским.