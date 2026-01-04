Известные преступники составят Мадуро компанию в бруклинском изоляторе

Мадуро посадят в изолятор в Бруклине, где сидели Максвелл и Пи Дидди

Президента Венесуэлы Николаса Мадуро до суда могут заключить в изолятор в Бруклине, известный ветхостью, антисанитарией и знаменитыми арестантами. Об этом сообщило издание Axios .

Мадуро и его жену Силию Флорес, вероятнее всего, доставят в Metropolitan Detention Center (MDC Brooklyn), федеральное учреждение в районе Сансет-Парк в Бруклине для содержания под стражей.

В нем ждали суда такие знаменитые фигуранты уголовных дел, как мексиканский наркобарон Хоакин «Эль Чапо» Гусман, убийца гендиректора UnitedHealthcare Брайана Томпсона Луиджи Манджоне, сообщница финансиста Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл, организатор секс-вечеринок Пи Дидди и основатель криптобиржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид.

Первое здание изолятора открылось в начале 1990-х годов. MDC Brooklyn известен ветхостью, антисанитарией и небезопасностью.

За первые три месяца пребывания в бруклинском изоляторе Пи Дидди состарился на несколько лет, сбросив вес и поседев. После вынесения приговора его перевели в федеральную тюрьму Форт-Дикс в штате Нью-Джерси, где заключенный попался на изготовлении браги.