Пи Дидди отказали в переводе в новую камеру за распитие самодельного алкоголя

TMZ: заявившего судье о трезвости Пи Дидди поймали на распитии алкоголя в тюрьме

Отбывающего наказание в федеральной тюрьме Форт-Дикс рэпера Пи Дидди (Шона Комбса) поймали на распитии самодельного алкоголя. В качестве наказания исполнителю отказали в переводе в новую камеру, сообщил таблоид TMZ со ссылкой на источники.

Собеседники журналистов пояснили, что заключенные научили артиста готовить алкоголь из фанты, яблок и сахара. За две недели эта смесь сбраживается и превращается в спиртное.

Журналисты напомнили, что перед вынесением приговора Пи Дидди публично поклялся судье, что, находясь в заключении на время следствия, стал сторонником трезвости. Артист подчеркивал, что впервые за 25 лет готов полностью отказаться от алкоголя и наркотиков.

Рассматривавший дело Пи Дидди окружной суд Нью-Йорка признал его виновным по двум фактам перевозки женщин для занятия проституцией и приговорил к четырем годам и двум месяцам тюремного заключения.

Остальные пункты обвинения, включая торговлю людьми с целью сексуальной эксплуатации, рассматривающая дело коллегия присяжных сочла недоказанными.