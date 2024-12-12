12 декабря 2024 00:21 Слава за убийство. Как Луиджи Манджоне стал национальным героем в США 0 0 0 Фото: Global Look Press Происшествия

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Нового героя нашего времени нашли в Соединенных Штатах: им стал Луиджи Манджоне, который в самом центре Манхэттена расстрелял главу медицинской страховой компании UnitedHealthcare. Зачем молодой человек пошел на преступление и почему американцы поддержали его, разбирался 360.ru.

Убийство Брайана Томпсона Утром 4 декабря 50-летний гендиректор страховой компании UnitedHealthcare Брайан Томпсон шел по центру Нью-Йорка. Вообще-то он жил в городке Мейпл-Гроув штата Миннесота, а в «большое яблоко» прибыл ради инвесторов. Страховщик остановился в отеле Marriott через дорогу от New York Hilton Midtown, где была назначена встреча.

Интересно UnitedHealth Group — огромная корпорация, владеющая страховыми компаниями, поставщиками медицинских услуг и аптеками. UnitedHealth не раз штрафовали за нарушения, но при ее доходах (только в 2023 году выручка составила более 371 миллиарда долларов) можно было не слишком обращать на это внимание. Также корпорация старалась не оплачивать расходы своих клиентов на лечение психического здоровья. Сейчас с ней (и лично с Томпсоном) судился Пенсионный фонд пожарных Голливуда. UnitedHealth Group — огромная корпорация, владеющая страховыми компаниями, поставщиками медицинских услуг и аптеками. UnitedHealth не раз штрафовали за нарушения, но при ее доходах (только в 2023 году выручка составила более 371 миллиарда долларов) можно было не слишком обращать на это внимание. Также корпорация старалась не оплачивать расходы своих клиентов на лечение психического здоровья. Сейчас с ней (и лично с Томпсоном) судился Пенсионный фонд пожарных Голливуда.

Хотя Томпсон вышел довольно рано, до места он так и не добрался. Примерно в 6:45 по местному времени к нему сзади подошел человек, несколько раз выстрелил страховщику в спину и скрылся в переулке. Скорая забрала раненого Томпсона уже через четыре минуты и отвезла в больницу на Манхэттене, но в 07:12 он умер.

Фото: Global Look Press 1/3 Фото: Global Look Press 2/3 Фото: Global Look Press 3/3

На гильзах и патроне, которые полиция обнаружила на месте преступления, было написано delay, depose и defend, то есть «затягивай, отказывай, защищайся». Считается, что эти три слова — неформальный девиз страхового бизнеса, он означает невыплату обещанной клиенту компенсации. Похоже, мотивом убийства стала работа Томпсона.

Фото: Global Look Press

Расследование убийства Томпсона Лица убийцы никто не видел — он скрывал его капюшоном и маской. Камеры видеонаблюдения показали, что нападавший прибыл к отелю Hilton Midtown за несколько минут до появления Томпсона. После того как мужчина упал от первых выстрелов, убийца подошел и выпалил в него еще несколько раз. Похоже, пистолет заклинило, но стрелок быстро исправил дело, передернув затвор. Затем он перешел улицу и скрылся в переулке, там сел на электровелосипед и поехал на север через Центральный парк. Дальше поймал такси, добрался до автобусной станции ​​George Washington Bridge и покинул Нью-Йорк. Скоро всюду сообщили, что копы дадут 10 тысяч долларов за информацию о стрелке. Приметы подозреваемого: белый мужчина, рост около 185 сантиметров, одет в светло-коричневую или кремовую куртку с капюшоном, темные брюки и черные кроссовки с белой подошвой. При нем был серый рюкзак, лицо скрывала черная маска.

Интересно По ходу отслеживания передвижений убийцы криминалисты нашли в Центральном парке одноразовый телефон, бутылку воды с образцами ДНК и рюкзак, в котором лежали куртка и бумажные деньги из игры «Монополия». По ходу отслеживания передвижений убийцы криминалисты нашли в Центральном парке одноразовый телефон, бутылку воды с образцами ДНК и рюкзак, в котором лежали куртка и бумажные деньги из игры «Монополия».

Буквально на следующий день после убийства Томпсона похожего по приметам парня засекли в хостеле и Starbucks. Причем в последнем случае он снял маску, чтобы улыбнуться сотруднице кафе. Полиция опубликовала снимок и напомнила о награде, а ФБР пообещало от себя добавить еще 50 тысяч долларов за информацию.

Фото: Global Look Press

Днем 9 декабря в городе Альтуна, штат Пенсильвания, некий сотрудник McDonald’s узнал в очередном клиенте того самого парня, чьи снимки постоянно крутили по телевизору. Отважный гражданин позвонил куда следует, полиция быстро примчалась и арестовала 26-летнего Луиджи Манджоне.

Фото: Global Look Press

Кто такой Луиджи Манджоне Луиджи Николас Манджоне оказался выходцем из довольно состоятельной семьи. Его дед Николас Бернард Манджионе был известным американским застройщиком и филантропом. Отец, Луис Манджионе, продолжил семейное дело. Кузен Нино Манджоне — член заксобрания штата Мэриленд от Республиканской партии. Сам молодой человек успел получить степень бакалавра, а затем и магистра наук в Университете Пенсильвании по специальности «компьютерные и информационные науки». Во время учебы подрабатывал ассистентом преподавателя и основал клуб разработчиков видеоигр.

Фото: Global Look Press

До 2023 года Манджионе трудился инженером по обработке данных в компании TrueCar. После ухода вроде бы нигде не работал и практически перестал вести страницы в соцсетях, чем очень обеспокоил друзей. Последний раз жил в Гонолулу на Гавайях. Там он хотел было научиться серфингу, но помешала больная спина. Хозяин гавайского коливинга (общежития) Surfbreak Эр Джей Мартин рассказал, что молодой человек сильно страдал и в 2023-м перенес операцию на позвоночнике. Манджоне якобы даже признавался, что из-за его недуга у него нет близких отношений: они были физически невозможны из-за сильных болей.

Фото: Global Look Press

В момент ареста у Манджоне-младшего при себе были напечатанный на 3D-принтере пистолет и таким же образом изготовленный глушитель к нему, а также фальшивые водительские права. Это дало полиции право задержать парня за ношение оружия без лицензии и подделку документов. Поскольку пистолет и глушитель подходили под параметры оружия, использованного при убийстве Томпсона, суд предъявил Манджоне обвинение в убийстве второй степени и отказал в освобождении под залог.

Фото: Global Look Press

Манифест Манджоне Помимо оружия и ненастоящих документов, у задержанного изъяли некий рукописный манифест. Полностью его рискнул выложить только левый журналист Кен Клиппенштейн, известный долгой враждой с хозяином соцсети X Илоном Маском.

В своем обращении Манджионе подчеркнул, что был одиночкой. По его словам, страховые компании «просто стали слишком могущественными, и они продолжают злоупотреблять нашей страной ради огромной прибыли, потому что американская общественность позволила им уйти от ответственности».

Честно говоря, эти паразиты просто заслужили это. Напомню: в США самая дорогая система здравоохранения в мире, но при этом мы занимаем примерно 42-е место по продолжительности жизни. <…> Многие освещали коррупцию и жадность (например, Розенталь, Мур) десятилетия назад, а проблемы просто остаются. На данный момент это не вопрос осведомленности, а явно силовые игры. Луиджи Манджоне

Обвинения против страховщиков записаны несколько сбивчиво, однако прямо нет ни единого слова, что Манджоне решился на преступление и берет на себя ответственность за выстрелы в Нью-Йорке. Хотя компания UnitedHealthcare (но не лично Томпсон) в манифесте упоминается.

Фото: Луиджи Манджоне. Luigi Mangione / Global Look Press

Популярность убийцы Неожиданно власти столкнулись с проблемой: американцы прониклись симпатией к убийце, причем еще до его ареста. Манджоне на полном серьезе восприняли как «народного героя», выступившего против коммерческой системы здравоохранения. Частные детективы, которые нередко раньше помогали полиции в расследованиях, в этот раз отказывались участвовать в поисках. По интернету раздавались предложения устроить флешмобы и ходить по улицам в такой же одежде, как и Манджоне, чтобы запутать копов, а в нью-йоркском парке действительно провели конкурс его двойников.

Интересно Как только стало известно, что подозреваемого в убийстве опознали в ресторане McDonald’s, его извечный конкурент Burger King тут же выложил твит со словами: «Мы не „стучим“». Как только стало известно, что подозреваемого в убийстве опознали в ресторане McDonald’s, его извечный конкурент Burger King тут же выложил твит со словами: «Мы не „стучим“».

Фото: Соцсети

Поклонники Манджоне пачками стали подписываться на его аккаунты в соцсетях. Оригинальные страницы быстро закрыли, но тут же появилось огромное количество клонов, выдающих себя за убийцу. В конце концов их тоже массово удалили, но периодически они все еще возникают. Хештег #FreeLuigi стал одним из самых популярных в интернете. Американцы ставят его в соцестях и негодуют, что медицинская помощь в США стала непомерно дорогой, а страховые компании очень часто отказывают нуждающимся в оплате необходимого лечения и те гибнут, хотя могли бы жить. Возмущены и простые люди, и сами врачи.

Фото: Соцсети

Американцы уверены (и обоснованно), что страховщики откровенно наживаются на них, при этом полностью равнодушны к своим клиентам и готовы дать им умереть, лишь бы не выплачивать ни копейки. Убийцу же сравнивали с Робином Гудом и другими героями, которые стояли за народ и требовали справедливости от зарвавшихся богатеев. А вот к жертве убийства, отцу двоих сыновей Томпсону, почти никто сочувствия не проявил. Хуже отнеслись только к тому неизвестному, что выдал Манджоне полиции. Особо агрессивно настроенные граждане предлагают заняться поисками этого человека и «наградить» его по-свойски.

Фото: Луиджи Манджоне. Luigi Mangione / Global Look Press

Губернатор Пенсильвании Джошуа Шапиро, шокированный такими настроениями, был вынужден напомнить, что самосуд, в частности убийство, — не метод решения проблемы. Правда, как людям совладать с монстрами корпораций и получить достойное медобслуживание, чиновник тоже не посоветовал. Что-то подсказывает, что суд над молодым человеком вызовет неслабые беспорядки. Пока же американцы скупают куртки «как у Манджоне» и пишут слова поддержки ему и проклятия страховщикам. Возможно, однажды они додумаются, что нужно менять ту систему, которая породила такое людоедское отношение к людям. Или нет.