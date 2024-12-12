Слава за убийство. Как Луиджи Манджоне стал национальным героем в США
Нового героя нашего времени нашли в Соединенных Штатах: им стал Луиджи Манджоне, который в самом центре Манхэттена расстрелял главу медицинской страховой компании UnitedHealthcare. Зачем молодой человек пошел на преступление и почему американцы поддержали его, разбирался 360.ru.
Убийство Брайана Томпсона
Утром 4 декабря 50-летний гендиректор страховой компании UnitedHealthcare Брайан Томпсон шел по центру Нью-Йорка. Вообще-то он жил в городке Мейпл-Гроув штата Миннесота, а в «большое яблоко» прибыл ради инвесторов.
Страховщик остановился в отеле Marriott через дорогу от New York Hilton Midtown, где была назначена встреча.
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Хотя Томпсон вышел довольно рано, до места он так и не добрался. Примерно в 6:45 по местному времени к нему сзади подошел человек, несколько раз выстрелил страховщику в спину и скрылся в переулке.
Скорая забрала раненого Томпсона уже через четыре минуты и отвезла в больницу на Манхэттене, но в 07:12 он умер.
На гильзах и патроне, которые полиция обнаружила на месте преступления, было написано delay, depose и defend, то есть «затягивай, отказывай, защищайся».
Считается, что эти три слова — неформальный девиз страхового бизнеса, он означает невыплату обещанной клиенту компенсации. Похоже, мотивом убийства стала работа Томпсона.
Расследование убийства Томпсона
Лица убийцы никто не видел — он скрывал его капюшоном и маской. Камеры видеонаблюдения показали, что нападавший прибыл к отелю Hilton Midtown за несколько минут до появления Томпсона. После того как мужчина упал от первых выстрелов, убийца подошел и выпалил в него еще несколько раз.
Похоже, пистолет заклинило, но стрелок быстро исправил дело, передернув затвор. Затем он перешел улицу и скрылся в переулке, там сел на электровелосипед и поехал на север через Центральный парк. Дальше поймал такси, добрался до автобусной станции George Washington Bridge и покинул Нью-Йорк.
Скоро всюду сообщили, что копы дадут 10 тысяч долларов за информацию о стрелке. Приметы подозреваемого: белый мужчина, рост около 185 сантиметров, одет в светло-коричневую или кремовую куртку с капюшоном, темные брюки и черные кроссовки с белой подошвой. При нем был серый рюкзак, лицо скрывала черная маска.
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Буквально на следующий день после убийства Томпсона похожего по приметам парня засекли в хостеле и Starbucks. Причем в последнем случае он снял маску, чтобы улыбнуться сотруднице кафе.
Полиция опубликовала снимок и напомнила о награде, а ФБР пообещало от себя добавить еще 50 тысяч долларов за информацию.
Днем 9 декабря в городе Альтуна, штат Пенсильвания, некий сотрудник McDonald’s узнал в очередном клиенте того самого парня, чьи снимки постоянно крутили по телевизору.
Отважный гражданин позвонил куда следует, полиция быстро примчалась и арестовала 26-летнего Луиджи Манджоне.
Кто такой Луиджи Манджоне
Луиджи Николас Манджоне оказался выходцем из довольно состоятельной семьи. Его дед Николас Бернард Манджионе был известным американским застройщиком и филантропом. Отец, Луис Манджионе, продолжил семейное дело. Кузен Нино Манджоне — член заксобрания штата Мэриленд от Республиканской партии.
Сам молодой человек успел получить степень бакалавра, а затем и магистра наук в Университете Пенсильвании по специальности «компьютерные и информационные науки». Во время учебы подрабатывал ассистентом преподавателя и основал клуб разработчиков видеоигр.
До 2023 года Манджионе трудился инженером по обработке данных в компании TrueCar. После ухода вроде бы нигде не работал и практически перестал вести страницы в соцсетях, чем очень обеспокоил друзей.
Последний раз жил в Гонолулу на Гавайях. Там он хотел было научиться серфингу, но помешала больная спина.
Хозяин гавайского коливинга (общежития) Surfbreak Эр Джей Мартин рассказал, что молодой человек сильно страдал и в 2023-м перенес операцию на позвоночнике. Манджоне якобы даже признавался, что из-за его недуга у него нет близких отношений: они были физически невозможны из-за сильных болей.
В момент ареста у Манджоне-младшего при себе были напечатанный на 3D-принтере пистолет и таким же образом изготовленный глушитель к нему, а также фальшивые водительские права. Это дало полиции право задержать парня за ношение оружия без лицензии и подделку документов.
Поскольку пистолет и глушитель подходили под параметры оружия, использованного при убийстве Томпсона, суд предъявил Манджоне обвинение в убийстве второй степени и отказал в освобождении под залог.
Манифест Манджоне
Помимо оружия и ненастоящих документов, у задержанного изъяли некий рукописный манифест. Полностью его рискнул выложить только левый журналист Кен Клиппенштейн, известный долгой враждой с хозяином соцсети X Илоном Маском.
В своем обращении Манджионе подчеркнул, что был одиночкой. По его словам, страховые компании «просто стали слишком могущественными, и они продолжают злоупотреблять нашей страной ради огромной прибыли, потому что американская общественность позволила им уйти от ответственности».
Честно говоря, эти паразиты просто заслужили это. Напомню: в США самая дорогая система здравоохранения в мире, но при этом мы занимаем примерно 42-е место по продолжительности жизни. <…> Многие освещали коррупцию и жадность (например, Розенталь, Мур) десятилетия назад, а проблемы просто остаются. На данный момент это не вопрос осведомленности, а явно силовые игры.
Луиджи Манджоне
Обвинения против страховщиков записаны несколько сбивчиво, однако прямо нет ни единого слова, что Манджоне решился на преступление и берет на себя ответственность за выстрелы в Нью-Йорке. Хотя компания UnitedHealthcare (но не лично Томпсон) в манифесте упоминается.
Популярность убийцы
Неожиданно власти столкнулись с проблемой: американцы прониклись симпатией к убийце, причем еще до его ареста. Манджоне на полном серьезе восприняли как «народного героя», выступившего против коммерческой системы здравоохранения.
Частные детективы, которые нередко раньше помогали полиции в расследованиях, в этот раз отказывались участвовать в поисках. По интернету раздавались предложения устроить флешмобы и ходить по улицам в такой же одежде, как и Манджоне, чтобы запутать копов, а в нью-йоркском парке действительно провели конкурс его двойников.
Интересно
Поклонники Манджоне пачками стали подписываться на его аккаунты в соцсетях. Оригинальные страницы быстро закрыли, но тут же появилось огромное количество клонов, выдающих себя за убийцу. В конце концов их тоже массово удалили, но периодически они все еще возникают.
Хештег #FreeLuigi стал одним из самых популярных в интернете. Американцы ставят его в соцестях и негодуют, что медицинская помощь в США стала непомерно дорогой, а страховые компании очень часто отказывают нуждающимся в оплате необходимого лечения и те гибнут, хотя могли бы жить. Возмущены и простые люди, и сами врачи.
Американцы уверены (и обоснованно), что страховщики откровенно наживаются на них, при этом полностью равнодушны к своим клиентам и готовы дать им умереть, лишь бы не выплачивать ни копейки. Убийцу же сравнивали с Робином Гудом и другими героями, которые стояли за народ и требовали справедливости от зарвавшихся богатеев.
А вот к жертве убийства, отцу двоих сыновей Томпсону, почти никто сочувствия не проявил. Хуже отнеслись только к тому неизвестному, что выдал Манджоне полиции. Особо агрессивно настроенные граждане предлагают заняться поисками этого человека и «наградить» его по-свойски.
Губернатор Пенсильвании Джошуа Шапиро, шокированный такими настроениями, был вынужден напомнить, что самосуд, в частности убийство, — не метод решения проблемы. Правда, как людям совладать с монстрами корпораций и получить достойное медобслуживание, чиновник тоже не посоветовал.
Что-то подсказывает, что суд над молодым человеком вызовет неслабые беспорядки. Пока же американцы скупают куртки «как у Манджоне» и пишут слова поддержки ему и проклятия страховщикам. Возможно, однажды они додумаются, что нужно менять ту систему, которая породила такое людоедское отношение к людям.
Или нет.