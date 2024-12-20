Заключение в тюрьме на три месяца состарило Пи Дидди на годы

Представший перед судом после трех месяцев в тюрьме Пи Дидди поседел и осунулся

Нахождение в федеральном следственном изоляторе на протяжении трех месяцев сказалось на внешности рэпера Пи Дидди (настоящее имя — Шон Комбс). На смену атлетичной фигуре артиста пришла нездоровая худоба, а на голове прибавилось седых волос. Об этом сообщила репортер Law&Crime Network Элизабет Миллнер.

Она пояснила, что видела Пи Дидди мельком в здании суда, где проходили предварительные слушания по делу рэпера, обвиняемого в торговле людьми, сексуальном насилии, рэкете и вовлечении в проституцию. Так следствие трактовало организованные рэпером «Белые вечеринки». Заседание прошло в закрытом режиме.

«Он выглядел просто поразительно похудевшим и стал намного седее, чего и следовало ожидать, если учесть, что он у находится в федеральном следственном изоляторе», — заявила Миллнер, отметив, что артист постарел на несколько лет.

Издание Page Six со ссылкой на близкий к Пи Дидди источник сообщило, что рэпер находится в хорошей форме и полностью здоров, а также сосредоточен на своей защите. По словам собеседника журналистов, музыкант регулярно занимается спортом в камере.

Кроме того, артист отказался от голодовки, которую объявил сразу после ареста. В частности, на День благодарения он отужинал жареной индейкой с картофельным пюре и роллами.

Перед судом, который начнет рассмотрение дела по существу, Пи Дидди предстанет 5 мая 2025 года.

После уголовного дела и ареста Пи Дидди обвинения в изнасилованиях посыпались в адрес близких к нему артистов. Следователи завели уголовное дело против рэпера Джей Зи (настоящее имя — Шон Картер). Заявление на исполнителя написала женщина, которая обвинила его в надругательстве, когда ей было 13 лет.