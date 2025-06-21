Изувеченная в Дубае украинская модель назвала имена преступников

Мать избитой в Дубае модели Марии Ковальчук сообщила, что она начала говорить

Украинская модель Мария Ковальчук пришла в сознание и начала разговаривать с родственниками. Она назвала имена причастных к истязанию в Дубае, сообщила ее мать aif.ru .

«Сейчас мы находимся в больнице. Маша уже начала говорить, но пока не может подробно рассказать, что с ней произошло», — сказала женщина.

Несмотря на проблемы с памятью, девушка назвала имена и фамилии причастных к преступлению. Мать передала их прокурору, который ведет расследование.

Девушку с множественными переломами рук, ног и позвоночника нашли 19 марта у обочины в Дубае. По версии полиции, она упала с большой высоты. Врачи сделали восемь операций и назначили девятую, на лечение ушло больше 10 миллионов рублей.

Ковальчук родом из Херсона, последнее время жила во Львове. СМИ сообщили, что она занималась эскортом и могла принять участие в вечеринке Porta Potty.