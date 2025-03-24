Наш несчастный неприятель. История Марии Ковальчук как повод пожалеть украинцев
В Дубае с переломанным позвоночником нашли украинскую модель Марию Ковальчук. О том, что девушка поехала на заработки к «шейхам», рассказала ее мать, оставшаяся с младшими детьми во Львове. Не всегда стоит ненавидеть врага, иногда нужно его пожалеть. Народ, доведенный до того, что мать ради заработка в 500 долларов через полмира отправляет дочь на секс-вечеринку, следует жалеть. Вряд ли они по своей воле с нами воюют. За что? За право быть гастарбайтерами и поставлять своих женщин арабам?
Мама
Не выходит из головы украинка Мария Ковальчук, которую нашли в Дубае с переломанными ногами, руками и позвоночником. Девушка поехала заработать «эскортом».
Предполагалось, что она примет участие в секс-вечеринке, за это ей обещали 500 долларов. Смешные какие деньги, да? Это сколько на наши? Сорок тысяч рублей? Ради них девушка прилетела из Львова через Норвегию в Дубай и должна была всю ночь ублажать множество мужчин.
Душераздирающей эту историю делает появление в ней мамы, которая с младшими детьми дожидалась дочку с заработков во Львове. Мать была в курсе, куда полетела дочь. Более того, Мария позвонила ей после вечеринки и перед тем, как отправиться в отель с двумя незнакомыми мужчинами. Когда дочь пропала, мать, находясь на Украине, обратилась в полицию. Сейчас Анну Ковальчук расспрашивают журналисты всего мира. Мать говорит, что дочь перенесла уже три операции и с ней «все будет хорошо».
Дубайская полиция заявила, что Мария Ковальчук упала с большой высоты, скорее всего, она сама пробралась на стройку.
Звучит фантастически. Однако сообщения о том, что девушка вылетела в Дубай с ведома мамы и еще отчитывалась ей, куда направляется дальше, еще невероятнее.
Почти что «Игра в кальмара»
Девушка занималась проституцией, но в СМИ ее почему-то именуют моделью и эскортницей. Слово-то какое — «эскорт»!
Теме легитимизации проституции нужно посвящать отдельный текст. Что это за эскорт, если девушки там порой принимают в номере по 5-10 мужчин за день или участвуют в оргиях на 50 человек? Это даже не проституция, это сексуальное рабство. Даже и не рабство, а холопство. Разница большая.
Раба захватывали в бою, а в холопы в Древней Руси человек передавал себя от бедности. Продавал на определенный срок. Поначалу у холопа были права: на защиту от насилия, убийства. Потом холопство вылилось в крепостничество. Но поначалу было так: попавший в нужду русский человек отдавал себя в холопство в обмен, как правило, на еду, достаточную для прокорма семейства до следующего урожая.
Впрочем, и не холопство это. Добровольная передача в полон, вот что. Женщин Киевской Руси угоняли в плен кочевники и потом продавали на невольничьих рынках Константинополя. Примеров добровольного ухода в полон, кажется, наша древняя история не знает.
Это что-то новое, ужасное, страшное и жалкое. Когда прочитала, куда в реальности могла попасть Мария Ковальчук, мне, честно говоря, стало очень жаль этих людей. Да, да, жаль украинку из Львова, которая размахивала флагом воюющей с нами страны. Пишут, что она, уже отработав за 500 долларов ночь на секс-вечеринке, могла быть ангажирована на другое мероприятие.
В английском сленге есть выражение porta potty, сокращенно от portable toilet, или «биотуалет». Есть отдых «все включено», а есть — «все разрешено». Девушки, заранее обговаривая плату, соглашаются, что с ними могут делать все. Их вызывают, чтобы слить агрессию, реализовать фантазии.
Можно избивать. Выбивать зубы. Ломать ребра. Пинать в живот. Испражняться в рот. Главное условие — девушка должна остаться живой, получить деньги на лечение и восстановление. Помните, в 90-е у нас ходили слухи, будто новые русские заказывают себе охоту на живых людей? Такая «Игра в кальмара» с поправкой на ельцинскую Россию.
В ОАЭ есть что-то подобное. Страна закрытая, секс официально табуирован, но то, что происходит за закрытыми дверьми, государство не интересует. Более того, оно регулярно дает понять, что будет на стороне своих граждан.
Ковальчук же, как говорят, сама залезла на стройку. Это не первый случай, когда государство ОАЭ, мягко говоря, не хочет встать на сторону девушек, которые пострадали в этой стране от поставленного на поток сексуального насилия.
Даже в России был такой случай: иркутянка Екатерина Стецюк полетела в Дубай по модельному контакту, там ее заманил в номер пакистанец и напал с ножом. Спасаясь от насилия, она бросилась к окну. Дело в итоге завели на Стецюк: пакистанец объявил, что она первая хотела напасть. Девушку арестовали, пока она еще проходила лечение. Потом даже стали писать, будто ничего она себе и не ломала.
Какая там Соня Мармеладова?
Это был 2018 год. С тех многое изменилось и в российском эскорте. В Дубай летают, конечно, и наши проститутки. Но сколько я ни встречала описанных случаев porta potties, никогда не видела, чтобы в них принимали участие россиянки: в основном из бывшего СССР туда едут, с Украины, из Белоруссии и Молдавии. Потому что все-таки живут бедно.
Основным контингентом на таких вечеринках, где за деньги можно ломать девушке ребра, сегодня стали украинки. Я встречала в Сети душераздирающие примеры, когда на такую «работу» с Украины девушку отправляла вся семья. И мать учила, как себя вести, чтобы выстоять перед побоями, чтобы быстрее восстановиться.
Porta potty может быть в таком формате: допустим, 50 мужчин заказывают двух-трех 20-летних девушек на сутки. Они заперты в отдельном здании.
Сутки девушки обязаны удовлетворять все желания мужчин, живущих в закрытом религиозном обществе: изнасилование, избиение, копрофилия, зоофилия. Главное — не умереть. Единственное, что девушке обещают по договору, — что ее не убьют и не испортят лицо: например, не сломают нос без возможности восстановления. Зубы не считаются.
Когда читала историю семьи Ковальчук, смотрела публикации по истории этих porta-вечеринок, вдруг стало так жаль украинский народ. Да, жаль! Что за жизнь должна у них быть, если мать провожает дочь на такие заработки? Даже если она не знает половины того, что реально в этом Дубае происходит, разве другой половины недостаточно?
У меня тоже есть дочь. И зовут ее, представляете, Мария. Я не могу вообразить, что должно произойти, чтобы уже через несколько лет я ее отправила на такую работу.
Уверена, что ни один из моих знакомых тоже этого не вообразит. Хотя еще несколько лет назад наши девушки, чего уж скрывать, тоже летали в Дубай. Но тогда это был совсем иной заработок.
Хвалиться нечем, но нюанс важный: мы уже забыли, что такое безысходность, от которой дочь колесит по миру в поисках подработки «портативным туалетом», а дома ее ждет мать с младшими детьми. У нас это, наверное, в 2000-е ушло. Помню 1990-е, как обманом увозили девушек в сексуальное рабство в пустыне — обслуживать караваны. С тех пор, честно говоря, не слышала о таком.
Достоевщина самого страшного извода. Страшнее, чем у Мармеладовых. Я думаю, если бы Достоевский мог представить, что девушка 20 лет продает право выбить ей зубы и насиловать ее впятидесятером, пока мать нянчит младших, он бы, конечно, описал это, а не историю Сони Мармеладовой. Но не мог тогда такого вообразить и Достоевский. Следовательно, даже в царской России, в петербургских клоаках, такого не было.
Скотская жизнь
Теперь есть. На Украине. И мне, если честно, хочется от этого плакать. Люди же говорят на нашем языке. Там может быть больше половины наших, русских людей: их так хитро считают, что никто не разберет, сколько из них русских.
Примечательно, что, когда новость об исчезновении Ковальчук только появилась, множество украинцев писали в соцсетях пожелания: «Вот бы все руснявые шалавы сдохли» — и в таком роде. Потом оказалось, что девушка из Львова. И, знаете, у меня даже не было на украинцев злости.
Много лет, еще даже до 2022 года, меня преследует жалость к этим людям. Они там наши или почти что наши. Русские и почти русские. И неужели они заслужили такую скотскую жизнь только потому, что в 1991 году кто-то хитро договорился проложить между нами границу?
Бедность, уровень жизни, по нашим меркам, какой-то нечеловеческий. Медицины почти нет. Я бы думала, что это все вранье и пропаганда, если бы сама не попадала еще в 2016 году в больницу с украинкой, из Крыма, которая на госпитализацию в федеральный центр Алмазова приехала с тремя тюками: дочь привезла ее с простынями, бинтами, шприцами и запасом еды на пять дней.
Мы вместе только сутки пролежали в палате, у нее было экстренное кровотечение, его остановили. Сутки женщина не могла поверить, что не надо «давать на лапу» и оплачивать медикаменты, что можно просто по скорой попасть в один из лучших медцентров страны.
В интернете есть много украинских же передач об их здравоохранении. Есть передача, где журналисты выискивают человека с патологиями, ведут его на телешоу и вылечивают. Там грыжи по 30 кило, полное косоглазие, сросшиеся ноги — люди так годами живут, потому что дорого вылечить.
Можете себе представить, что в России ребеночек, как оловянный солдатик, прыгает на сросшихся ножках, потому что у мамы ни денег нет везти его на операцию, ни времени?
Страшная какая нищета! Убогая жизнь, от которой летят в Дубай на изнасилование толпой за 500 долларов и соглашаются работать публичным туалетом. Это не говоря о том, что украинцы превратились в народ гастарбайтеров.
Женщины окончательно получили мировую славу проституток. Мужчин гоняют по улицам военкомы, автоматами загоняют чужим оружием, чужой техникой, в купленной на чужие деньги форме воевать за какие-то русские земли.
Я вот смотрю репортажи с Украины — мне так эту нищету жаль! Как же они воюют? Не верится мне, что люди там идут добровольно погибать за то, чтобы их женщины и дальше летали работать биотуалетами. Или за то, чтобы мать не могла свозить сына на операцию — исправить ему ноги. Если бы была у этого государства многовековая история и стояло бы оно на своих исконных землях, было бы понятно. Мы в 1990-е же не разбежались по миру. Остались.
Истории у Украины нет, земли, за которые ее граждане воюют, чужие. Достоинство растоптано, нищета, здоровья тоже нет, молодые — в проституции или европейском криминале, зрелые — на тяжелых работах за границей, старики нищенствуют. Кто не сбежал, того гонят автоматами воевать против огромной армии.
Мне их всех просто очень жаль. Я не верю, что большинству жителей Украины нужна какая-то Украина. У них есть русский язык, есть пример России. Какое-то особое истязание — заставлять несчастный народ воевать за сохранение своей убогости с более удачливыми ближайшими собратьями. Просто жаль.
Захар Прилепин в своей прозе называл украинцев «наш несчастный неприятель». Был в этом гуманизм. Было сострадание к родственному народу, который попал в столь неудобные обстоятельства. Сейчас он называет украинцев… да как только не называет! Исчезла гуманность, исчезло сострадание.
А ведь именно сострадания заслуживает народ, в котором семьи довели до того, что мать провожает дочь на групповое изнасилование, а сын ее, быть может, где-то в русских полях, подгоняемый в спину, воюет с чужим оружием в руках за чужие земли.
Наш несчастный неприятель, да. Ему бы очнуться, осмотреться и бежать к нам спасаться. Пока не всех его мужчин загнали под пули и не всем женщинам переломали хребты на секс-вечеринках porta potty.