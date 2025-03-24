24 марта 2025 12:21 Наш несчастный неприятель. История Марии Ковальчук как повод пожалеть украинцев 0 0 0 Фото: Фото из архива Марии Ковальчук / Соцсети Эксклюзив

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В Дубае с переломанным позвоночником нашли украинскую модель Марию Ковальчук. О том, что девушка поехала на заработки к «шейхам», рассказала ее мать, оставшаяся с младшими детьми во Львове. Не всегда стоит ненавидеть врага, иногда нужно его пожалеть. Народ, доведенный до того, что мать ради заработка в 500 долларов через полмира отправляет дочь на секс-вечеринку, следует жалеть. Вряд ли они по своей воле с нами воюют. За что? За право быть гастарбайтерами и поставлять своих женщин арабам?

Мама Не выходит из головы украинка Мария Ковальчук, которую нашли в Дубае с переломанными ногами, руками и позвоночником. Девушка поехала заработать «эскортом». Предполагалось, что она примет участие в секс-вечеринке, за это ей обещали 500 долларов. Смешные какие деньги, да? Это сколько на наши? Сорок тысяч рублей? Ради них девушка прилетела из Львова через Норвегию в Дубай и должна была всю ночь ублажать множество мужчин. Душераздирающей эту историю делает появление в ней мамы, которая с младшими детьми дожидалась дочку с заработков во Львове. Мать была в курсе, куда полетела дочь. Более того, Мария позвонила ей после вечеринки и перед тем, как отправиться в отель с двумя незнакомыми мужчинами. Когда дочь пропала, мать, находясь на Украине, обратилась в полицию. Сейчас Анну Ковальчук расспрашивают журналисты всего мира. Мать говорит, что дочь перенесла уже три операции и с ней «все будет хорошо». Дубайская полиция заявила, что Мария Ковальчук упала с большой высоты, скорее всего, она сама пробралась на стройку. Звучит фантастически. Однако сообщения о том, что девушка вылетела в Дубай с ведома мамы и еще отчитывалась ей, куда направляется дальше, еще невероятнее.

Фото: Фото из архива Марии Ковальчук / Соцсети

Почти что «Игра в кальмара» Девушка занималась проституцией, но в СМИ ее почему-то именуют моделью и эскортницей. Слово-то какое — «эскорт»! Теме легитимизации проституции нужно посвящать отдельный текст. Что это за эскорт, если девушки там порой принимают в номере по 5-10 мужчин за день или участвуют в оргиях на 50 человек? Это даже не проституция, это сексуальное рабство. Даже и не рабство, а холопство. Разница большая. Раба захватывали в бою, а в холопы в Древней Руси человек передавал себя от бедности. Продавал на определенный срок. Поначалу у холопа были права: на защиту от насилия, убийства. Потом холопство вылилось в крепостничество. Но поначалу было так: попавший в нужду русский человек отдавал себя в холопство в обмен, как правило, на еду, достаточную для прокорма семейства до следующего урожая. Впрочем, и не холопство это. Добровольная передача в полон, вот что. Женщин Киевской Руси угоняли в плен кочевники и потом продавали на невольничьих рынках Константинополя. Примеров добровольного ухода в полон, кажется, наша древняя история не знает.

Это что-то новое, ужасное, страшное и жалкое. Когда прочитала, куда в реальности могла попасть Мария Ковальчук, мне, честно говоря, стало очень жаль этих людей. Да, да, жаль украинку из Львова, которая размахивала флагом воюющей с нами страны. Пишут, что она, уже отработав за 500 долларов ночь на секс-вечеринке, могла быть ангажирована на другое мероприятие.

В английском сленге есть выражение porta potty, сокращенно от portable toilet, или «биотуалет». Есть отдых «все включено», а есть — «все разрешено». Девушки, заранее обговаривая плату, соглашаются, что с ними могут делать все. Их вызывают, чтобы слить агрессию, реализовать фантазии. Можно избивать. Выбивать зубы. Ломать ребра. Пинать в живот. Испражняться в рот. Главное условие — девушка должна остаться живой, получить деньги на лечение и восстановление. Помните, в 90-е у нас ходили слухи, будто новые русские заказывают себе охоту на живых людей? Такая «Игра в кальмара» с поправкой на ельцинскую Россию. В ОАЭ есть что-то подобное. Страна закрытая, секс официально табуирован, но то, что происходит за закрытыми дверьми, государство не интересует. Более того, оно регулярно дает понять, что будет на стороне своих граждан.

Фото: Daniel Schoenen/imageBROKER.com / www.globallookpress.com

Ковальчук же, как говорят, сама залезла на стройку. Это не первый случай, когда государство ОАЭ, мягко говоря, не хочет встать на сторону девушек, которые пострадали в этой стране от поставленного на поток сексуального насилия. Даже в России был такой случай: иркутянка Екатерина Стецюк полетела в Дубай по модельному контакту, там ее заманил в номер пакистанец и напал с ножом. Спасаясь от насилия, она бросилась к окну. Дело в итоге завели на Стецюк: пакистанец объявил, что она первая хотела напасть. Девушку арестовали, пока она еще проходила лечение. Потом даже стали писать, будто ничего она себе и не ломала.

Какая там Соня Мармеладова? Это был 2018 год. С тех многое изменилось и в российском эскорте. В Дубай летают, конечно, и наши проститутки. Но сколько я ни встречала описанных случаев porta potties, никогда не видела, чтобы в них принимали участие россиянки: в основном из бывшего СССР туда едут, с Украины, из Белоруссии и Молдавии. Потому что все-таки живут бедно. Основным контингентом на таких вечеринках, где за деньги можно ломать девушке ребра, сегодня стали украинки. Я встречала в Сети душераздирающие примеры, когда на такую «работу» с Украины девушку отправляла вся семья. И мать учила, как себя вести, чтобы выстоять перед побоями, чтобы быстрее восстановиться.

Фото: Markus Mainka/http://imagebroker.com/#/search/ / www.globallookpress.com

Porta potty может быть в таком формате: допустим, 50 мужчин заказывают двух-трех 20-летних девушек на сутки. Они заперты в отдельном здании. Сутки девушки обязаны удовлетворять все желания мужчин, живущих в закрытом религиозном обществе: изнасилование, избиение, копрофилия, зоофилия. Главное — не умереть. Единственное, что девушке обещают по договору, — что ее не убьют и не испортят лицо: например, не сломают нос без возможности восстановления. Зубы не считаются. Когда читала историю семьи Ковальчук, смотрела публикации по истории этих porta-вечеринок, вдруг стало так жаль украинский народ. Да, жаль! Что за жизнь должна у них быть, если мать провожает дочь на такие заработки? Даже если она не знает половины того, что реально в этом Дубае происходит, разве другой половины недостаточно? У меня тоже есть дочь. И зовут ее, представляете, Мария. Я не могу вообразить, что должно произойти, чтобы уже через несколько лет я ее отправила на такую работу.

Фото: Фото из архива Марии Ковальчук / Соцсети

Уверена, что ни один из моих знакомых тоже этого не вообразит. Хотя еще несколько лет назад наши девушки, чего уж скрывать, тоже летали в Дубай. Но тогда это был совсем иной заработок. Хвалиться нечем, но нюанс важный: мы уже забыли, что такое безысходность, от которой дочь колесит по миру в поисках подработки «портативным туалетом», а дома ее ждет мать с младшими детьми. У нас это, наверное, в 2000-е ушло. Помню 1990-е, как обманом увозили девушек в сексуальное рабство в пустыне — обслуживать караваны. С тех пор, честно говоря, не слышала о таком.

Достоевщина самого страшного извода. Страшнее, чем у Мармеладовых. Я думаю, если бы Достоевский мог представить, что девушка 20 лет продает право выбить ей зубы и насиловать ее впятидесятером, пока мать нянчит младших, он бы, конечно, описал это, а не историю Сони Мармеладовой. Но не мог тогда такого вообразить и Достоевский. Следовательно, даже в царской России, в петербургских клоаках, такого не было.

Скотская жизнь Теперь есть. На Украине. И мне, если честно, хочется от этого плакать. Люди же говорят на нашем языке. Там может быть больше половины наших, русских людей: их так хитро считают, что никто не разберет, сколько из них русских. Примечательно, что, когда новость об исчезновении Ковальчук только появилась, множество украинцев писали в соцсетях пожелания: «Вот бы все руснявые шалавы сдохли» — и в таком роде. Потом оказалось, что девушка из Львова. И, знаете, у меня даже не было на украинцев злости. Много лет, еще даже до 2022 года, меня преследует жалость к этим людям. Они там наши или почти что наши. Русские и почти русские. И неужели они заслужили такую скотскую жизнь только потому, что в 1991 году кто-то хитро договорился проложить между нами границу?

Фото: Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Бедность, уровень жизни, по нашим меркам, какой-то нечеловеческий. Медицины почти нет. Я бы думала, что это все вранье и пропаганда, если бы сама не попадала еще в 2016 году в больницу с украинкой, из Крыма, которая на госпитализацию в федеральный центр Алмазова приехала с тремя тюками: дочь привезла ее с простынями, бинтами, шприцами и запасом еды на пять дней. Мы вместе только сутки пролежали в палате, у нее было экстренное кровотечение, его остановили. Сутки женщина не могла поверить, что не надо «давать на лапу» и оплачивать медикаменты, что можно просто по скорой попасть в один из лучших медцентров страны. В интернете есть много украинских же передач об их здравоохранении. Есть передача, где журналисты выискивают человека с патологиями, ведут его на телешоу и вылечивают. Там грыжи по 30 кило, полное косоглазие, сросшиеся ноги — люди так годами живут, потому что дорого вылечить.

Можете себе представить, что в России ребеночек, как оловянный солдатик, прыгает на сросшихся ножках, потому что у мамы ни денег нет везти его на операцию, ни времени?

Страшная какая нищета! Убогая жизнь, от которой летят в Дубай на изнасилование толпой за 500 долларов и соглашаются работать публичным туалетом. Это не говоря о том, что украинцы превратились в народ гастарбайтеров. Женщины окончательно получили мировую славу проституток. Мужчин гоняют по улицам военкомы, автоматами загоняют чужим оружием, чужой техникой, в купленной на чужие деньги форме воевать за какие-то русские земли. Я вот смотрю репортажи с Украины — мне так эту нищету жаль! Как же они воюют? Не верится мне, что люди там идут добровольно погибать за то, чтобы их женщины и дальше летали работать биотуалетами. Или за то, чтобы мать не могла свозить сына на операцию — исправить ему ноги. Если бы была у этого государства многовековая история и стояло бы оно на своих исконных землях, было бы понятно. Мы в 1990-е же не разбежались по миру. Остались.

Фото: Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Истории у Украины нет, земли, за которые ее граждане воюют, чужие. Достоинство растоптано, нищета, здоровья тоже нет, молодые — в проституции или европейском криминале, зрелые — на тяжелых работах за границей, старики нищенствуют. Кто не сбежал, того гонят автоматами воевать против огромной армии. Мне их всех просто очень жаль. Я не верю, что большинству жителей Украины нужна какая-то Украина. У них есть русский язык, есть пример России. Какое-то особое истязание — заставлять несчастный народ воевать за сохранение своей убогости с более удачливыми ближайшими собратьями. Просто жаль.

Захар Прилепин в своей прозе называл украинцев «наш несчастный неприятель». Был в этом гуманизм. Было сострадание к родственному народу, который попал в столь неудобные обстоятельства. Сейчас он называет украинцев… да как только не называет! Исчезла гуманность, исчезло сострадание.

А ведь именно сострадания заслуживает народ, в котором семьи довели до того, что мать провожает дочь на групповое изнасилование, а сын ее, быть может, где-то в русских полях, подгоняемый в спину, воюет с чужим оружием в руках за чужие земли. Наш несчастный неприятель, да. Ему бы очнуться, осмотреться и бежать к нам спасаться. Пока не всех его мужчин загнали под пули и не всем женщинам переломали хребты на секс-вечеринках porta potty.