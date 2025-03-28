«Втянула в секс-эскорт». Подруга изувеченной в Дубае модели попала под подозрение

Бывшую порноактрису Ангелину Дорошенкову заподозрили в причастности к трагической истории модели Марии Ковальчук. Украинку нашли в Дубае с переломанным позвоночником и тяжелыми травмами, сообщил aif.ru .

После пропажи модели первыми тревогу забили ее знакомые, в том числе и Ангелина. После переезда в Дубай девушки близко общались.

Дорошенкова активно рассказывала в соцсетях, как проходят поиски Марии. После того как Ковальчук нашли покалеченной, Ангелина удалила посты. Это стало поводом для подозрений со стороны пользователей Сети.

Некоторые комментаторы предположили, что Дорошенкова могла быть связана с исчезновением Марии.

«Элли Брилсен втянула Машу в секс-эскорт и использовала наркотики. Не дайте ей избежать ответственности», — написал пользователь с ником Spil Dease.

Ангелина отвечала, что не имеет никакого отношения к случившемуся с подругой. Окружение Ковальчук и Дорошенковой не верит в эту версию, отметив, что слухи распространили те, кто на самом деле причастен к трагедии.

Украинскую модель Марию Ковальчук нашли на дороге в Дубае с тяжелыми травмами. У нее были сломаны руки, ноги и позвоночник. За несколько дней до этого девушка уехала на вечеринку с двумя мужчинами.

В ходе расследования местная полиция предположила, что Ковальчук пыталась свести счеты с жизнью. Рассматривается версия, что украинка рухнула с большой высоты на стройке.