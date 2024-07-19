Израильские госучреждения столкнулись с техническим сбоем

Сбой в работе Windows парализовал службы спасения в Израиле

Масштабный сбой в работе Microsoft, произошедший утром 19 июля, затронул и госучреждения Израиля. О подробностях сообщил местный телеканал 9TV .

По его данным, из-за неполадок парализовало работу больниц, банков, службы спасения МАДА, а также государственной почты.

Также телеканал привел ссылку на пост в соцсети, из которого можно узнать о вышедших из строя кассах самообслуживания в одном из супермаркетов.

Глобальный сбой в работе Microsoft произошел из-за обновления приложения от компании CrowdStrike, вынудившего серверы и компьютеры перейти в цикл восстановления. Он затронул работу банков, авиакомпаний и многих других сервисов по всему миру.

Росавиация заявила, что сбой не повлиял на выполнение рейсов в России благодаря переходу на импортозамещенный софт.

Ранее стало известно, что украинский мобильный оператор Vodafone на некоторое время прекратил работу из-за сбоя в Windows.