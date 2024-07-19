Глобальный сбой Windows не затронул пассажирскую авиацию России

Переход гражданской авиации России на отечественное программное обеспечение не дал повлиять глобальному сбою Windows на работу воздушного транспорта. Об этом в Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Он подчеркнул, что авиакомпании и аэропорты, по данным на 11:30 по московскому времени, работают штатно. Полеты выполняются по расписанию.

«Организации отечественной гражданской авиации еще несколько лет назад стали внедрять в свою работу российское специализированное программное обеспечение. Процесс импортозамещения в отрасли продолжается», — написал Кореняко.

Сбой в работе системы Windows произошел по всему миру. По предварительным данным, причиной стали обновления системы безопасности, за которую отвечает подрядчик Microsoft — компания CrowdStrike. Проблемы начались у авиакомпаний, банков, операторов связи, телеканалов в США, Великобритании, Австралии и других странах.

В пресс-службе Microsoft заявили, что установили причину проблемы и работают над ее устранением.