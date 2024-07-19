Украинский мобильный оператор Vodafone прекратил работу на фоне сбоя Windows
Украинский мобильный оператор Vodafone частично восстановил работу после сбоя
Глобальный сбой в Windows повлиял на работу крупнейшего мобильного оператора Украины Vodafone. Как сообщил 24-й канал, пользователи жаловались на отсутствие сети, а также недоступность большей части приложения.
При попытке открыть программу там появлялось объявление о технических работах для устранения неполадок.
В пресс-службе оператора подтвердили перебои в работе приложения и проблемы со звонками абонентов.
«Специалисты компании оперативно среагировали на ситуацию, и предоставление всех основных услуг постепенно восстанавливается», — заявили в компании.
Причиной проблем назвали глобальный сбой информационных систем, который повлиял на работу инфраструктуры компаний всего мира.
Проблемы в работе техники на базе системы Windows произошел утром в пятницу, 19 июля. Перебои вызвало обновление приложения Falcon Sensor от подрядчика Microsoft — компании CrowdStrike. По последним данным, специалисты устранили неполадки.
Но из-за сбоя с проблемами столкнулись операторы связи, авиакомпании, банки, телеканалы и другие важные объекты критической инфраструктуры.