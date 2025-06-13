Израильская ракета ударила по дому Хаменеи

При очередном ударе Израиля по Ирану ракета попала по дому высшего руководителя исламской республики аятоллы Сейед Али Хаменеи. Об этом сообщили иранские СМИ.
Газеты написали, что ракета упала рядом с домом и президентским офисом.
Ранее лидер Исламской революции заявил, что Иран жестко ответит на израильскую атаку, в результате которой погибли высокопоставленные военные и ученые-ядерщики. Виновники атаки не уйдут от «сильной руки исламской республики», подчеркнул аятолла Хаменеи.
В результате израильского удара погиб главнокомандующий Корпуса стражей исламской революции Хоссейн Салами. Под удар также попали военные базы, системы ПВО и жилые дома, где находились представители КСИР.
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